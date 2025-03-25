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Muğla'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 14:14
  • Giriş: 25.03.2025 14:14
  • Güncelleme: 25.03.2025 14:14
Kaynak: AA
Muğla'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi'ndeki dağlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, H.A, A.E. ve H.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada metal arama dedektörü, patlayıcı düzenek, jeneratör, akü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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