Muğla'da kadın cinayeti: Annesini öldüren erkek gözaltına alındı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 22 yaşındaki Soner S., evlerinin bahçesinde annesi Durgül S.’yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Nasuhdede Mahallesi’nde bir erkek, annesini av tüfeğiyle öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Soner S., 64 yaşındaki annesi Durgül S.’ye evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle ateş etti.
Kafasından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Soner S. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Durgül S.’nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.