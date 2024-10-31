Muğla'da kadın cinayeti: Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasında olduğu kadını katletti!

Muğla'da Yasemin Yorulmaz (50), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu Tuncay Yorulmaz (44) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi.

Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasında olduğu Yasemin Yorulmaz'ın yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polise giden Yorulmaz, cinayeti itiraf etti. Polis ekipleri, Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı.

22 KASIM'DA BOŞANMA DAVASI BAŞLAYACAKTI

Yasemin Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İkilinin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşmalarının olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.