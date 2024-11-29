Muğla'da kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hasan (35), Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Miray ve Cesur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.