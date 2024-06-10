Muğla'da kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde seyir halinde olan kamyonet, yol kenarında park halinde olan TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi ömldü.
Kaynak: AA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Nurettin Akdeniz'in kullandığı kamyonet, Köyceğiz-Fethiye kara yolu Yangı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.