Muğla'da kamyonetle ve iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kamyonet ile Muhammet Şeyda Aşçıoğlu'nun kullandığı motosiklet ve S.R.C. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan Aşçıoğlu, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde Muhammet Şeyda Aşçıoğlu'nun (17) kullandığı motosiklet ve S.R.C. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Aşçıoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması çalışma başlatıldı.