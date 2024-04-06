Muğla'da kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samet Doymuş'un kullandığı 48 AHF 253 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Kayacık sahili yakınlarındaki Tersakan çayı kanalına devrildi.

Kazada ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ali Bayrakdar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü Samet Doymuş ve araçtaki Kübra Demirkol'un ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince cenaze nakil aracına alınarak morga gönderildi.

Samet Doymuş'un ilçede astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.