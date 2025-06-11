Muğla'da kanyonda başına taş düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan Yamaç Çetin, Fethiye'deki özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çetin, yapılan müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına 9 Haziran'da taş düşmüş, ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılmıştı.