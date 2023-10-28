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Muğla'da kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 16:08
  • Giriş: 28.10.2023 16:08
  • Güncelleme: 28.10.2023 16:08
Kaynak: AA
Muğla'da kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Foça Mahallesi'ndeki bir otelin lojmanında dün H.A. (34) ile Y.Ç. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.A'nın bıçakla yaraladığı Y.Ç. hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli H.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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