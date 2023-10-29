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Muğla'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 15:12
  • Giriş: 29.10.2023 15:12
  • Güncelleme: 29.10.2023 15:12
Kaynak: AA
Muğla'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çaltıözü Mahallesi'nde aynı tarlayı sürmek isteyen akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli kardeşler M.A. ve T.A. gözaltına alındı.

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