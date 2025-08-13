Muğla'da kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin kavşakta kazada Osman Köse (28) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer kara yolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta meydana geldi. Osman Köse'nin kullandığı 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T.'nin kullandığı 48 AHR 037 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile A.D., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı. Köse'nin 4 yıllık evli olduğu ve kısa bir süre önce baba olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI