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Muğla'da kaybolan turistler bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu. Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.

Güncel
  • 02.07.2024 23:22
  • Giriş: 02.07.2024 23:22
  • Güncelleme: 02.07.2024 23:23
Kaynak: AA
Muğla'da kaybolan turistler bulundu
FOTOĞRAF: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.

İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kaybolduktan sonra dağlık alanda mahsur kalan 3 turiste 3 saatlik çalışmayla ulaştı.

Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.

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