Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltında

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförünün "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilekli'nin koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Muğla Valiliği tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve iki personelin açığa alındığı öğrenildi.