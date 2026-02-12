Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü tutuklandı

Seydikemer Kaymakamı Dilekli’nin “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M, tutuklandı.

Güncel
  • 12.02.2026 10:16
  • Giriş: 12.02.2026 10:16
  • Güncelleme: 12.02.2026 10:18
Kaynak: ANKA
Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü tutuklandı

"Rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförü tutuklandı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan koruma polisi F.D. ile şoförü H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirdildi.

Memurlar savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. F.D. ve H.M, buradaki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol