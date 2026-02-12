Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü tutuklandı
Seydikemer Kaymakamı Dilekli’nin “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M, tutuklandı.
Kaynak: ANKA
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan koruma polisi F.D. ile şoförü H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirdildi.
Memurlar savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. F.D. ve H.M, buradaki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.