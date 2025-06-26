Muğla'da kaza geçirmişti: AKP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İstanbul'a getirildi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da geçirdiği deniz kazasının ardından kaldırıldığı hastaneden İstanbul'a sevk edildi. Durumunun iyi olduğu belirtilen Yalçın, ambulans uçakla Florence Nightingale Hastanesi’ne getirildi.
Kaynak: AA
Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Bodrum'da tatil yaparken geçirdiği kazada yaralanan Yalçın’ın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Yalçın, ambulansla getirildiği Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Yalçın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne getirildi.
Vali Davut Gül ve partililer tarafından hastanenin acil servis girişinde karşılanan Yalçın, sedyeyle içeri alındı.