Muğla'da kaza yapan tır yandı: Sürücü hayatını kaybetti
Muğla'da kaza yaparak yanan tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Sürücünün cansız bedeni incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde kaza yaparak yanan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Bulut yönetimindeki tır, Kargıcak Mahallesi Labranda mevkisinde belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrilip yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Ekipler tarafından çıkarılan Bulut'un cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.