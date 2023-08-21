Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.