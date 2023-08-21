Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.