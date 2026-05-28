Muğla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, uçuruma yuvarlanmak üzereyken son anda durdu.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, akşam saatlerinde Devetaşı mevkisinde meydana geldi. 48 BAD 141 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalara çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, uçuruma yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi.

Kazaya tanık olan yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan 5 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.