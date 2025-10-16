Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.10.2025 18:44
  • Giriş: 16.10.2025 18:44
  • Güncelleme: 16.10.2025 18:44
Kaynak: AA
Muğla'da köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ile 8 yaşındaki oğlu yaralandı.

Murad Ç. (60) idaresindeki 48 AKK 562 plakalı motosiklet, Yunus Nadi Caddesi'nde bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Sürücü ve motosikletteki 8 yaşındaki oğlu M.Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Murad Ç'nin, Erdem K'den (54) şikayetçi olması üzerine köpek sahibi hakkında da idari işlem uygulandı.

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

