Muğla'da "kum zambakları" sahilleri süslemeye başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki endemik türlerden olan kum zambaklarının çiçek açmasıyla sahil beyaza büründü.

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, çiçek açtığında adeta görsel şölen oluşturuyor.

Sarıgerme sahilinde belli noktalarda doğal şekilde yetişen kum zambakları için Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından misafirlerin bilgilendirilmesi amacıyla plajın birçok yerine uyarıcı levhalar asıldı.

Kumun yaklaşık 80 santimetre altındaki soğanlarının sökülüp başka yerlere taşınması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan kum zambakların koparılması halinde 244 bin 315 lira cezası bulunuyor.