Muğla'da kural ihlali yapan sürücüler "cayrokopter" ile tespit edildi
Kaynak: AA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca-Dalyan kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.
Denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.
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