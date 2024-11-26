Muğla'da maden ocağında iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi öldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan maden ocağında gece saatlerinde çalışan işçilerden Ceyhun Avcı'nın üzerine kesim sırasında kopan mermer blok başına düştü. Avcı olay yerinde hayatını kaybederken şantiye şefi M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Muğla'da çalıştığı mermer ocağında başına mermer bloğu düşen Ceyhun Avcı (20) hayatını kaybetti.
Olay, saat 00.30 sıralarında Yatağan'ın Kozağaç Mahallesi'nde bir maden ocağında meydana geldi.
Maden ocağında kesim sırasında kopan mermer blok Ceyhun Avcı'nın başına düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceyhun Avcı'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin şantiye şefi M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.