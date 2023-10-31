Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan makilik ve tarımsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere 4 helikopter, 6 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle de karadan müdahale ediliyor

Güncel 31.10.2023 14:17 Giriş: 31.10.2023 14:17

Güncelleme: 31.10.2023 14:19 Kaynak: AA

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor. Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.