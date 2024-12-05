Muğla'da motosiklet refüje çarptı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Muğla'da motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Anıl Berk Şahin'in kullandığı motosiklet, Çamköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.