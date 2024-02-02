Muğla'da motosikletle 178 ekran televizyonu taşıma anı cep telefonuyla görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin arkasına binen kişinin 178 ekran (70 inç) televizyonu yaklaşık 2 kilometre taşıması cep telefonuyla görüntülendi.

Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde kayda alınan görüntüde, kafasında kask bulunmayan yolcu, motosiklet sürücüsüyle arasında koyduğu televizyonu taşıyor.

Görüntülerde yolcunun bir eliyle televizyonu, diğer eliyle de motosikleti tuttuğu görülüyor.

Trafikteki yaklaşık 2 kilometre süren tehlikeli yolculuğun, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son bulduğu öğrenildi.