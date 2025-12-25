Giriş / Abone Ol
Muğla'da operasyon: Yılbaşı öncesi 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla’da Menteşe girişinde durdurulan bir kamyonetin kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi.

Güncel
  • 25.12.2025 19:01
  • Giriş: 25.12.2025 19:01
  • Güncelleme: 25.12.2025 19:09
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Menteşe ilçe merkezi girişinde bir kamyonet durduruldu. Görevliler tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli A.D. gözaltına alındı

