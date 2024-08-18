Muğla'da orman yangın: İki mahalle tahliye ediliyor

Muğla’nın Ula ve Yatağan ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yatağan'da çıkan yangın nedeniyle Nebiköy ve Kafaca Ramada mahalleleri boşaltılıyor.

Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi.

Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterler ve uçakları da havadan destek sağlıyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yatağan Belediyesi’nden yapılan duyuruda ise Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallerinin boşaltılması gerektiği belirtildi. Duyuruda şunlara yer verildi:

"Bölgemizde çıkan orman yangını nedeniyle Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallemizin acil olarak boşaltılması gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur."