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Muğla'da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 25.09.2023 17:18
  • Giriş: 25.09.2023 17:18
  • Güncelleme: 25.09.2023 17:19
Kaynak: DHA
Muğla'da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Menteşe'nin Kıran Mahallesi'nin Turnalı mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

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