Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 08.08.2023 12:39
  • Giriş: 08.08.2023 12:39
  • Güncelleme: 08.08.2023 12:42
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Muğla'da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Sıcaklık 40 dereceye yükseldi, 2 saat içinde 3 noktada orman yangını çıktı
Hataydaki orman yangınıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
BirGün'e Abone Ol