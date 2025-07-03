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Muğla'da orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 03.07.2025 15:28
  • Giriş: 03.07.2025 15:28
  • Güncelleme: 03.07.2025 15:28
Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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