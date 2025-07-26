Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.