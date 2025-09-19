Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

YURTTAŞLARDAN ALEVLERE MÜDAHALE

Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının geniş bir alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.