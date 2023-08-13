Muğla'da orman yangını başladı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yatağan'ın Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.