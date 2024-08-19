Muğla'da orman yangını: En riskle bölge Menteşe - Ula arası

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi. Gündüz saatlerinde Azerbaycan'dan gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gönderilen 3 gece görüşlü helikopterle Ula'daki yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda gönüllü de iki yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor. Orman ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor.

KISMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Aras Datça ve Bodrum'da çıkan yangınların söndürüldüğünü Kavaklıdere, Ula ve Yatağan'daki orman yangınlarının devam ettiğini Yatağan'daki orman yangınının ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

EN RİSKLE BÖLGE MENTEŞE - ULA ARASI

En riskli bölgelerden birinin Menteşe ilçesinin Yaraş bölgesi olduğunu vurgulayan Başkan Aras, buradaki yangının Ula'nın Armutçuk bölgesine doğru ilerlediğini ifade etti. Gece görüşlü helikopterler ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığın sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra Datça Kızılbük ve Bodrum Gölköy’de çıkan yangınların, itfaiye ve ormancıların üstün çabasıyla büyümeden söndürüldüğü bildirildi.

Aras, yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, yangınlar nedeniyle Muğla’nın yüzde 68’i ormanlık alan olan yapısının zarar gördüğünü, özellikle zeytinliklerin kaybının üretimi de olumsuz etkilediğini belirtti.



Aras, bölgede yangınlara karşı verilen mücadelede gönüllüler, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin de büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Son olarak, yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısını yineledi.

KAVAKLIDERE'DEKİ HASAR

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Aydın Bozdoğan'da başlayan ve Muğla Kavaklıdere'ye kadar ilerleyen orman yangını nedeniyle, ilçede 49 küçükbaş, 65 büyükbaş hayvanın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini, söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra hayvanların yetiştiricilere yeniden teslim edildiğini açıkladı.

17 Ağustos 2024 tarihinde Kavaklıdere’de yaşanan yangında ilk belirlemelere göre 60 dekar zeytinlik alanın zarar gördüğünü belirten Barış Saylak, bugün Yatağan'da başlayan yangın dolayısıyla da 30 küçükbaş 11 büyükbaş hayvanı tahliye ettiklerini, Yava Mahallesi Kayırlı Ovası’ndaki 12 adet büyükbaş hayvanın da güvenli bölgeye taşındığını kaydetti. Saylak, yangın dolayısıyla Yatağan'da bir arıcıya ait 60 kovanın telef olduğu bilgisini de paylaştı.