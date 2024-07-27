Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Milas'ta Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçenin Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.