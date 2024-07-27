Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel 27.07.2024 10:17 Giriş: 27.07.2024 10:17

Güncelleme: 27.07.2024 10:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA