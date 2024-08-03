Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 03.08.2024 11:54
  • Giriş: 03.08.2024 11:54
  • Güncelleme: 03.08.2024 12:01
Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ortaca-Köyceğiz kara yolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BirGün'e Abone Ol