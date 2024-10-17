Muğla'da orman yangınına neden olan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Erikli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.
Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.