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Muğla'da orman yangınına neden olan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güncel
  • 17.10.2024 00:04
  • Giriş: 17.10.2024 00:04
  • Güncelleme: 17.10.2024 00:08
Kaynak: AA
Muğla'da orman yangınına neden olan zanlı tutuklandı
AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Erikli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Şüpheli, ​Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.

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