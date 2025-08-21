Giriş / Abone Ol
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan yerleşim yerlerinin yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Güncel
  • 21.08.2025 16:16
  • Giriş: 21.08.2025 16:16
  • Güncelleme: 21.08.2025 16:39
Kaynak: AA
Muğla'da ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı.

Yangına, 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

