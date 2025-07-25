Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Şehit Muammer Çukur Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bazı seraların alevlerden etkilendiği yangında, bir depo kullanılamaz hale geldi.