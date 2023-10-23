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Muğla'da otomobil sürüye daldı, 4 keçi öldü

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 13:47
  • Giriş: 23.10.2023 13:47
  • Güncelleme: 23.10.2023 13:48
Kaynak: İHA
Muğla'da otomobil sürüye daldı, 4 keçi öldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kırsal yolda yolun karşısına geçen keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçinin ölümüne sebep oldu, bir keçinin de ayağı kırıldı. 

Olay Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi Kıran-Algı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

48 DG 549 plakalı araç sürücüsü Algı istikametinden Yerkesik istikametine seyir halinde iken Kıran-Akbük yol ayrımına yakın bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 4 keçi öldü, bir keçinin de ayağa kırıldı. 

Olay sonrası aracın ön tarafı hasar görürken, Yerkesik Jandarma Karakol komutanlığına bağlı kipler olay yerinde güvenlik önlemi ve tutanak tuttu. 

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