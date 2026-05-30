Muğla'da otomobil üç kadına çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında bulunan üç kadına otomobil çarptı. Kazada 33 yaşındaki Gülşen Gün yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Suna Gün ve Nermin Akhan hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin çarptığı üç kadından biri hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Ortaca-Sarıgerme yolu üzerindeki Dikmekavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen 48 RZ 083 plakalı otomobil, evlerinin önünde yol kenarında bulunan Gülşen Gün (33), Suna Gün (36) ve Nermin Akhan'a (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç kadın yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülşen Gün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Yücelen Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Suna Gün ve Nermin Akhan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Kazanın ardından sürücünün ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı bildirildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan, yaşamını yitiren Gülşen Gün ile yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Bazı yakınların sinir krizi geçirdiği, sağlık ekiplerince müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.