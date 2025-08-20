Giriş / Abone Ol
Kaynak: AA
Muğla'da otomobilde çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Atakent Mahallesi'nde bir otomobilde çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle yangın, bölgedeki yazlık sitelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

