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Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 02.07.2025 11:17
  • Giriş: 02.07.2025 11:17
  • Güncelleme: 02.07.2025 11:17
Kaynak: AA
Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kıyıkışlacık yolunda plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı.

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanda zarar oluştu.

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