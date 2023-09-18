Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki otomobil, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydemir'e (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Aydemir'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.