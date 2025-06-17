Muğla'da otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Karagedik Mahallesi'ndeki evinden otomobiliyle kent merkezine gelen Mürüvvet Kazaroğlu, aracından kedi sesi geldiğini fark etti.
Kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Kazaroğlu, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekip tarafından kriko yardımıyla kaldırılan otomobilin motor kısmındaki kedi yavrusu, bulunduğu alandan çıkarılarak kurtarıldı.