Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat I. (56), yönetimindeki motosiklet, Mustafa Münir Elgin Bulvarında, E.Y. (35), yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolunda ve bacağında kırıklar olduğunu belirlenen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.