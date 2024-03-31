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Muğla'da oy kullanan seçmenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Ajans Haberleri
  • 31.03.2024 16:47
  • Giriş: 31.03.2024 16:47
  • Güncelleme: 31.03.2024 16:47
Kaynak: AA
Muğla'da oy kullanan seçmenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçesinde çok sayıda kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullandıktan sonra güneşli havayı fırsat bilerek sahillerde vakit geçirdi.

Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında güneşlenenler, denize girerek serinledi.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuşu yaprak Ölüdeniz manzarasını seyretti.

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