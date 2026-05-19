Muğla'da pansiyonda öğrencilere taciz: 1 tutuklama
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 15 Mayıs'ta bir pansiyonda üniversite öğrencilerinin tacize uğradığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: ANKA
Muğla Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 15 Mayıs 2026 Cuma saat 03.30 sıralarında Fethiye'deki bir pansiyonda meydana gelen olay üzerine güvenlik güçlerince yürütülen incelemede söz konusu failin F.T. (36) olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamadai şüphelinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda süratle yakalandığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
Valilik, söz konusu pansiyonla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.