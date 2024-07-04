Muğla'da polisin durdurduğu otomobilin farında uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin durduruğu otomobilin farında 32 gram kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan Siyamet A. ve yeğeni Siyar A. gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu bulundurduğu belirlenen bir otomobili ilçe sınırları içerisinde durdurdu.

Yapılan aramada, otomobilin sağ ön farının içerisine gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan Siyamet A. ve yeğeni Siyar A.'nın üzerinde yapılan aramada ise 29 bin 825 TL ve 300 Euro ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Siyamet A. ve yeğeni Siyar A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.